Жители области смогут отслеживать движение автобусов через мобильное приложение

Жители Липецкой области смогут пользоваться приложением Яндекс.Карты, чтобы узнать, где находится общественный транспорт и через сколько он приедет на остановку. Информация о движении межмуниципального пассажирского транспорта региона и городского общественного транспорта Ельца теперь передается в мобильное приложение агентством автомобильного транспорта Липецкой области.

В приложении все автобусы отмечены специальными иконками. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находится транспорт, а если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно.

При нажатии на иконку остановки Яндекс.Карты показывают список всех маршрутов пассажирского транспорта, которые через неё проходят. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки используя общественный транспорт. Это пригодится, чтобы узнать, как выбраться из незнакомого района или доехать до больницы в другом конце города и области. Для того чтобы следить за движением автобусов, нужно включить отображение транспорта. Это можно сделать в веб-версии карт и в мобильном приложении.

В соответствии со стандартом проекта «Умный город» (ведомственный проект Минстроя РФ) внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта в онлайн-режиме, которая охватывают всю маршрутную сеть области в рамках создания Интеллектуального управления городским и межмуниципальным общественным транспортом.