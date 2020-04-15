Жители региона могут принять участие в онлайн-акции «Георгиевская ленточка»

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» пройдет в Липецкой области с 23 апреля по 9 мая, сообщает «Липецкое время».

Георгиевская ленточка не является геральдическим символом. Это символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты. Это символ не сломленного духом народа, который боролся, победил фашизм в Великой Отечественной войне. Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.

Любой житель Липецкой области может принять участие в онлайн-акции в социальных сетях. Для этого нужно разместить в личном аккаунте в социальных сетях единую картинку с хэштегами: #ГеоргиевскаяЛенточка, #патриотцентр48, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь.Скачать единую картинку можно на сайте патриот48.рф (Мероприятия → Областная акция «Георгиевская ленточка») и в группе «Вконтакте» Патриот Центр48».