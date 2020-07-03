В регионе

Жителям региона стал доступен подробный план ремонта дорог

1 час назад
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Жители Липецкой области могут ознакомиться с подробным планом ремонта дорог, который размещён на сайте профильного управления. Информация представлена по районам и населённым пунктам. В презентации наглядно показано, какие суммы направлены на определённые объекты, и на каком основании именно эти дороги попали в план ремонтов. 

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год будем стараться увеличивать финансирование и наращивать темпы». 

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