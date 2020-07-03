Жителям региона стал доступен подробный план ремонта дорог

Жители Липецкой области могут ознакомиться с подробным планом ремонта дорог, который размещён на сайте профильного управления. Информация представлена по районам и населённым пунктам. В презентации наглядно показано, какие суммы направлены на определённые объекты, и на каком основании именно эти дороги попали в план ремонтов.

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год будем стараться увеличивать финансирование и наращивать темпы».