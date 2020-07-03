«Живём благодаря подворью». Как молодая семья из Средней Матренки обустраивает свой быт

Молодая и трудолюбивая семья Похлёбиных из Средней Матрёнки, помимо огромного хозяйства на подворье, содержит ещё 4 мяукающих и 2 лающих друзей.

Сейчас Юлия Александровна и Владимир Владимирович приобрели отдельное жильё, сделали тут ремонт на свой лад, обустроили прилегающую территорию, поставили красивый забор. До того же проживали с мамой хозяина семейства.

— Процесс ремонта нелегко давался, — говорит Юлия, — муж в 5.30 утра выезжает на работу и возвращается затемно, особенно в сезон полевых работ.

Да и во время нашей беседы он около дома оказался случайно: не до разговоров механизатору ООО «Добрыня». В принципе только сфотографироваться согласился. Поэтому всё большое хозяйство и заботы по дому лежат на плечах его жены-красавицы.

— Мы и живём в принципе благодаря подворью, — рассказывает она, — несколько голов КРС держим, птицу и считать не стоит. Одно время кого только не разводили: и фазанов, и цесарок, а уж куры и утки — само собой. В селе без этого не прожить. Я имею высшее образование — экономист по специальности, но на работу пока не могу устроиться, поэтому тружусь на своём подворье, и это меня не пугает. При помощи хозяйства можно улучшить своё благосостояние, если не лениться…

— Юля и Володя Похлёбины — великие труженики, хоть и молодые по возрасту, — отзывается о них глава местной администрации Нина Александровна Гущина, — их ровесники обычно не спешат так сильно себя надрывать трудом, больше надеются на помощь родителей. Они же, наоборот, стараются сами работать не покладая рук. И, слава Богу, получается. Молодцы!

То, что подворье Похлёбиных «усилено» мяукающими и лающими, слышно и видно издалека. Ещё на дальних подступах к дому и они нас тоже приметили. Один пушистик забрался на руки к четверокласснику Артёму, другой тут же прибежал попозировать перед фотоаппаратом. Про сынка мама сказала: в отсутствие отца он её первый помощник, а ещё мальчишка — главный уходчик за всей этой лохматой братией.

Юлия призналась, что при всей своей занятости по домашнему хозяйству имеет ещё увлечение для души — бисероплетение. Понятное дело: летом в деревне не много бисером понаплести можно, а вот зимой — пожалуйста. Принцип действует тот же, что и с подворьем: было бы желание.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.