1 000 тонн вишни, клубники и чёрной смородины хотят собрать в этом году в Липецкой области

800 тонн плодово-ягодной продукции собрано в Липецкой области — 700 тонн ягод и 100 тонн вишни. Основной объём составляет садовая земляника. В промышленных масштабах ее собирают в Долгоруковском, Лебедянском, Тербунском и Усманском округах. По данным на 21 июля, урожай садовой земляники составил 640 тонн. Также в хозяйствах региона собирают чёрную смородину. Её получено 60 тонн. Уборочная площадь под ягодниками составляет около 180 гектаров. В плодоносящих вишневых садах, расположенных в Грязинском, Добровском, Липецком и Усманском округах, уже собрано 100 тонн из запланированных 150 тонн.

По словам министра сельского хозяйства Липецкой области Екатерины Марковой, в этом году в организованном секторе производства региона планируется собрать около 1 тысячи тонн ягоды и вишни.

«Садоводство для Липецкой области – не просто сельскохозяйственная отрасль, а важнейшая часть нашей аграрной идентичности. Мы последовательно наращиваем площади садов и ягодников, внедряем современные технологии орошения и селекции, поддерживаем фермеров на всех этапах – от закладки саженцев до переработки урожая», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.