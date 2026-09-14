1,3 млн мальков рыбы выпустят в водоёмы Липецкой области

В Липецкой области продолжается зарыбление водоёмов. В ближайшее время в реку Воронеж и Матырское водохранилище выпустят 1,3 млн мальков сазана и белого толстолобика.

Зарыбление помогает восполнять рыбные запасы. Кроме того, белый толстолобик питается микроскопическими водорослями и является прекрасным мелиоратором водоёмов. Эта рыба профильтровывает зацветшую зелёную и мутную воду, делая её чистой и прозрачной.

За последние пять лет в водоёмы региона выпустили более 4 млн рыб. Работу проводят во взаимодействии с Росрыболовством и предприятиями Липецкой области. До 2028 года в бассейны двух рек региона планируется выпустить не менее 3 млн особей.

«Благодаря системной работе по зарыблению водных объектов Липецкой области рыбы в наших реках становится больше, что положительно сказывается на состоянии водоемов и, несомненно, приносит особую радость рыбакам», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.