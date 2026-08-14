1,5 миллиона тонн зерна собрано в Липецкой области

В Липецкой области собрано 1 миллион 505 тысяч тонн зерна при средней урожайности 50 центнеров с гектара. По оперативным данным на 13 августа, под зерновыми и зернобобовыми культурами обмолочено 253,5 тысячи гектаров, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Получено 1 миллион 321 тысяч тонн пшеницы, более 135 тысячи тонн ячменя, 32,5 тысячи тонн гороха, свыше 12 тысяч тонн ржи. Лидерами по валовому сбору являются Усманский и Добринский округа. Там намолочено 147 тысяч тонн и 144 тысячи тонн зерновых соответственно. Лучшие по темпам уборки – Усманский, Тербунский и Грязинский округа. Самая высокая урожайность на данный момент – в Добринском и Воловском округах. С одного гектара там собирают более 55 центнеров.

Липецкие аграрии собирают по 100-115 тысяч тонн зерна в сутки. Только за последние две недели, с 29 июля по 12 августа, обмолочено 240 тысяч гектаров, намолочено 1 миллион 200 тысяч тонн зерна, сообщают в ведомстве.

Напомним, общая площадь под зерновыми и зернобобовыми в этом году превышает 745 тысяч гектаров.

«1 миллион 505 тысяч тонн – это не просто цифра, это труд каждого комбайнера и водителя. При урожайности 50 центнеров с гектара и суточной нагрузке под 115 тысяч тонн наши хлеборобы держат высокую планку», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.