Липецкстатом полным ходом ведется сплошное федеральное статистическое наблюдение за малым и средним бизнесом. Последний день представления отчетов малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями – 1 апреля 2021 года.

Для тех, кто не успел отчитаться, сделать это можно любым удобным способом: ответить на вопросы анкеты в электронном виде на сайте Росстата (http://websbor.gks.ru/online/) и операторов электронного документооборота, или прислать по почте на бумажном носителе.

Приоритетным является предоставление анкеты в электронном виде.

С 1 марта 2021 года на Едином портале государственных услуг стартовал прием статистических отчетов в рамках Экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 год (сплошного наблюдения) в упрощенном режиме.

Для предоставления сведений по форме № 1-предприниматель индивидуальному предпринимателю будет достаточно наличия на портале подтвержденной учетной записи.

Юридическим лицам услуга по заполнению формы № МП-сп доступна при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи.

Для получения услуги обращайтесь по адресам:

или Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» – «Экономическая перепись малого и среднего бизнеса за 2020 год» – выбор услуги.

Следует отметить, что прием отчетов в упрощенном режиме будет проходить до 30 апреля включительно.

Согласно требованию Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» участие в Сплошном наблюдении является обязательным для всех субъектов малого и среднего предпринимательства. Причем отчитаться необходимо, даже если хозяйствующий субъект не осуществлял деятельность в 2020 году.

От активности участников экономической переписи зависит полнота и достоверность информации о положении малого и среднего бизнеса в Липецкой области. Полученные в ходе сплошного наблюдения данные будут использоваться при разработке мер стимулирования и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Липецкстат гарантирует полную конфиденциальность полученных в ходе сплошного наблюдения данных и защиту информации. Сплошное наблюдение не имеет надзорных и фискальных целей. Вся информация будет использована в обезличенном виде.

При возникновении вопросов можно получить консультацию у специалистов Липецкстата по телефонам 8(4742) 35-86-26, 35-86-27, 35-86-70,

E-mail: p48_SeleznevaAS@gks.ru.