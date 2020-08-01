1 августа. В Липецкой области умерла пожилая женщина с подтверждённым COVID-19

В регионе зарегистрирована двадцать вторая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась пожилая женщина, проживавшая в Долгоруковском районе. Ей было 79 лет.

Умершая получала лечение по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Медицинская помощь женщине оказывалась в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

Лечение осложнялось наличием у пациентки тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть.

За минувшие сутки в Липецкой области зарегистрированы 15 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4565 случаев новой коронавирусной инфекции.