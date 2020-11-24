1 декабря – крайний срок. Добринцам напоминают о том, что пора заплатить имущественные налоги

Одним из основных направлений работы инспекции является начисление и сбор имущественных налогов с физических лиц. Это транспортный налог, земельный налог и налог на имущество. Важно понимать, что налоговый орган производит начисления на основании сведений, полученных в электронном виде от регистрирующих органов. Налоговый орган не является первоисточником данной информации. То есть, сведения от ГИБДД являются основанием для начисления транспортного налога, сведения от Росреестра – для начисления налога на имущество и землю. Напомним, что срок для уплаты имущественных налогов в 2020 году – не позднее 1 декабря.

По данным АО «Почта России», на сегодняшний день налогоплательщикам Добринского района доставлено 12 359 заказных писем с налоговыми уведомлениями на уплату налога за 2019 год, что составляет 85,28% от общего количества.

Кроме того, налогоплательщикам, подключенным к сервису ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» налоговые уведомления сформированы в электронном виде.

Быстро и просто произвести расчеты с бюджетом можно на официальном сайте ФНС России c помощью электронных сервисов «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата имущественных налогов физических лиц и НДФЛ». Одновременно осуществить оплату имущественных налогов можно и традиционными способами через отделения банков, почтовые отделения, а также через платежные терминалы.

При возникновении вопросов по исчислению и уплате имущественных налогов, при выявлении в налоговом уведомлении неактуальной или недостоверной информации, необходимо сообщить об этом в налоговые органы до наступления срока уплаты налогов.

Поступления по имущественным налогам характеризуются следующими цифрами. За 9 месяцев 2020 года в бюджет Добринского района консолидированно поступило платежей на общую сумму 8 087 000 руб. из них: земельный налог – 3 637 000 руб., налог на имущество физических лиц – 250 000 руб., транспортный налог – 4 200 000 руб.

Особое внимание Инспекция уделяет и взысканию задолженности по имущественным налогам за предыдущие периоды. Так по состоянию на 1.01.2020 года задолженность физических лиц составляла 16 521 000 руб., а по состоянию на 1.11.2020 года – 9 965 000 тыс. руб., то есть задолженность снижена на сумму 6 556 000 руб. или на 40%.

За неуплату налога или уплату в более поздние по сравнению с установленными законодательством сроки начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки. Налог вместе с пенями будет взыскиваться в судебном порядке и далее через службу судебных приставов. А это тоже дополнительные расходы для физических лиц.

“В рамках снижения задолженности и поступления текущих платежей в инспекции проводится совместная работа с органами местного самоуправления, осуществляется взаимодействие через Skype, электронную почту, информирование по телефону”, – поделилась с редакцией заместитель начальника ИФНС России №1 по Липецкой области Наталья Мишарина.