Оплатить проезд по-прежнему можно будет банковской картой, новой транспортной картой и наличными.



Отметим, что Агентством страхования вкладов (АСВ) уже начался возврат денежных средств с транспортных карт старого образца. Все деньги будут выплачиваться в порядке очереди. Подробную информацию по выплатам и очередности реестра вы можете уточнить на официальном сайте «АСВ» https://www.asv.org.ru/



Решение о завершении работы старых карт было принято не случайно — количество транзакций по ним значительно снизилось. Например, в декабре прошлого года пассажиры выкатывали больше одного миллиона рублей в день, а сегодня эта сумма едва дотягивает 30 тысяч.



Если вы так и не подали заявление на возврат денежных средств, можно это сделать прямо сейчас.

Подробная информация размещена:

на сайте Управления дорог и транспорта Липецкой области по ссылке: http://transport-admlr.ru/vozvrat-denezhnyh-sredstv-s..

в Телеграмм-канале Управления: https://t.me/dor_trans48/49

а также в группе ВК: https://vk.com/wall-211249017_44