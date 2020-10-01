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1 октября. В Липецкой области еще у 42-х человек обнаружили коронавирус

2 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 42 случая инфицирования коронавирусом (вчера было 40). Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 14
  • г. Елец – 3
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 6
  • Елецкий район – 1
  • Задонский район – 8
  • Краснинский район – 2
  • Усманский район – 4
  • Чаплыгинский район – 3

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6143 случая новой коронавирусной инфекции, 5455 человек выздоровели, 44 человека умерли.

О последнем смертельном случае стало известно сегодня. В больнице скончалась 71-летняя ельчанка.

1 октября. Скончалась пожилая ельчанка с подтверждённым коронавирусом

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