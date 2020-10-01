1 октября. В Липецкой области еще у 42-х человек обнаружили коронавирус

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 42 случая инфицирования коронавирусом (вчера было 40). Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 14
- г. Елец – 3
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 6
- Елецкий район – 1
- Задонский район – 8
- Краснинский район – 2
- Усманский район – 4
- Чаплыгинский район – 3
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6143 случая новой коронавирусной инфекции, 5455 человек выздоровели, 44 человека умерли.
О последнем смертельном случае стало известно сегодня. В больнице скончалась 71-летняя ельчанка.