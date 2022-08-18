Первого сентября в Добринском районе за парты сядут 2752 ученика. Из них 233 — первоклассники. Ребят, как всегда, встретят уютные, чистые и светлые классы. Об этом заранее позаботились все учреждения образования района.

С 1 по 12 августа работала выездная комиссия по проверке готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года. В нее вошли заместитель главы района Олег Малыхин, начальник отдела образования Ирина Немцева вместе со специалистами, отвечающими за охрану труда и профсоюзную работу, представители отдела архитектуры и строительства администрации района, отдела внутренних дел.

Проверка показала, что все 11 школ, 6 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования полностью готовы к работе.

— В этом году мы капитально отремонтировали кровлю здания детского сада в с. Талицкий Чамлык, — рассказывает Ирина Немцева, — кровлю и фасад в школе на ст. Хворостянка и в детском саду на ст. Плавица (здесь работы ведутся по графику). На это понадобилось порядка 33 млн. рублей (областные субсидии, перечисленные на условиях софинансирования с районным бюджетом). На текущий ремонт учреждений образования районная казна выделила 2,5 млн. рублей, еще 1,4 млн. добавили предприниматели района в виде спонсорской помощи. Таким образом, удалось в оптимальные сроки завершить все ремонтные работы. Готовность школ к новому учебному году на сегодняшний день стопроцентная.

В этом году в Мазейской и Верхнематренской школах будут открыты «Точки роста». Под них были выделены отдельные кабинеты. Их ремонт обошелся в 4,5 млн. рублей, еще 2,6 млн. понадобилось на приобретение мебели и оборудования. Расходы взял на себя также районный бюджет.