Росстат подвел итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. За последние пять лет в аграрном секторе произошли значительные структурные изменения. Основные из них – укрупнение хозяйств, рост эффективности использования сельскохозугодий, усиление отраслевой специализации в животноводстве. Насколько такие тенденции характерны для нашего региона, как итоги сельскохозяйственной микропереписи по Липецкой области выглядят на фоне общероссийских показателей?

1

Произошло укрупнение хозяйств – выросла общая площадь сельхозугодий и среднее поголовье на одно хозяйство. Причем это происходит на фоне сокращения общего числа сельхозпроизводителей. По России за пять лет число организаций и хозяйств организованного сектора сократилось более чем на 60 тыс., но при этом средние значения поголовья птицы на одну организацию увеличились почти в два раза, свиней – в 2,5 раза. В Липецкой области произошло сокращение в организованном секторе на 4%, поголовье птицы на одну сельхозорганизацию за пять лет увеличились в два раза, свиней – в 2,6 раза.

2

Выросла эффективность использования сельскохозяйственных угодий. В целом по стране площадь неиспользуемых угодий за пять лет уменьшилась почти на 4 млн га. При этом у крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей процент неиспользуемых земель меньше, чем у сельскохозяйственных организаций – 5,5 % и 9,1% соответственно. В Липецкой области сельхозорганизации не используют 6,1% сельхозугодий, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей неиспользованные земли составляют менее одного процента – 0,8%.

3

Увеличилась доля крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществлявших сельхоздеятельность. За пять лет их доля в стране увеличилась на 15%. Доля реально работающих крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в Липецкой области выросла с 89% до 93%.

4

Изменилась структура использования посевных площадей. За последние пять лет выросла доля посевных площадей технических культур в организованном секторе и сократилась доля площадей под картофель в личных подсобных хозяйствах. Сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели отдавали предпочтение выращиванию зерновых, технических и кормовых культур. Перераспределение происходило именно в сторону технических культур – по сельхозорганизациям

и по фермерским хозяйствам их доля выросла до 23%. В личных подсобных хозяйствах на фоне сокращения площадей под картофель с 40% в 2016 году до 31% в 2021 году, заметно возросла доля зерновых и зернобобовых культур – она составила 29%. В Липецкой области по итогам переписи доля технических культур выросла по сельхозорганизациям до 37%, по фермерским хозяйствам – до 32%. Площади под картофель в хозяйствах граждан уменьшились с 46% до 37%, а доля зерновых и зернобобовых, наоборот, достигла 21%.

5

Личные подсобные хозяйства остаются основным производителем картофеля. В 2021 году в сельхозорганизациях области под картофель было занято порядка 4,5 тыс. га, в фермерских хозяйствах – 1 тыс. га, а в личных подсобных хозяйствах – 15 тыс. га – в 2,8 раза больше, чем у организаций и фермерских хозяйств. По России в ЛПХ – почти в два раза больше, чем у сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств.

6

Усилилась отраслевая специализация в животноводстве. По итогам переписи в России заметно выросло поголовье свиней в сельхозорганизациях – с 8 млн голов в 2006 году до 24,7 млн голов в 2021-м и сократилось поголовье КРС. В фермерских хозяйствах, наоборот, увеличилось более чем в 3 раза количество крупного рогатого скота и уменьшилось в два раза поголовье свиней.

Сельхозорганизации Липецкой области также все больше фокусируются на свиноводстве и птицеводстве, а фермерские хозяйства – на разведении крупного рогатого скота. Показательна динамика поголовья свиней в сельхозорганизациях: 2006 год – порядка 82 тыс. голов, 2016 год – 528 тыс. голов, 2021 год – 714,6 тыс. голов. По поголовью КРС в сельхозорганизациях динамика отрицательная. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, напротив, именно по поголовью КРС наблюдается устойчивый рост – с 2006 года оно увеличилось более чем в 4 раза (с 4 тыс. голов в 2006 году до 17 тыс. голов в 2021-м). «Фермерское» поголовье свиней за этот же период сократилось на 29% (5,6 тыс. голов в 2006 году, 4 тыс. голов в 2021 году).

7

Сельхозорганизации вышли на ключевые роли в птицеводстве. Однако если в период между переписями 2006 и 2016 года в целом по стране был зафиксирован почти двукратный рост поголовья птицы – с 244,7 млн голов до 434 млн голов, то итог 2021 года – 459,4 млн голов. Рост продолжается, хотя и менее интенсивно.

Аналогичная тенденция наблюдается и в Липецкой области: наиболее заметный рывок в своем развитии птицеводство сделало между сельскохозяйственными переписями 2006 и 2016 годов. По итогам ВСХП-2016 в сельхозорганизациях был зафиксирован рост поголовья птицы в 1,5 раза – с 6,7 млн голов в 2006 году до 10,2 млн голов в 2016 году. По итогам СХМП-2021 – 11,5 млн голов. Обратная тенденция наблюдается в категории КФХ и ИП, где рост поголовья между переписями 2006 и 2016 годов сменился сокращением (с 163,8 тыс. голов в 2016 году до 55,7 тыс. голов в 2021 году).

8

Выросло число организаций с собственными или арендованными складами. Наличие складов и овощехранилищ – одна из приоритетных государственных задач. Правительство поддерживает инициативы, связанные с их строительством, субсидирует затраты и оказывает иные меры комплексной поддержки. В России на 52,1% увеличилось число сельхозорганизаций со складами для зерна, включая семена технических и кормовых культур, на 24,4% – организаций со складами под хранение картофеля и овощей, почти в три раза – число организаций с площадями под хранение плодов и ягод. В Липецкой области на 38% стало больше организаций со складскими помещениями для зерна, технических и кормовых культур, в 3,3 раза увеличилось число организаций с хранилищами для плодов и ягод, 14 организаций имеют овощехранилища для картофеля и овощей.

9

Наблюдается разнонаправленный тренд в сфере кредитования и субсидирования. В целом по стране число организаций, получавших кредиты, устойчиво растет, число организаций, получавших субсидии, – сокращается. В Липецкой области число организаций, получавших кредиты, осталось на уровне 2016 года, число организаций, получавших субсидии, также сокращается.

10

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2026 года охватит новые объекты, а ее программа будет дополнена новыми показателями. С подведением итогов сельскохозяйственной микропереписи Росстат переходит к новому этапу работ – подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2026 года. Для получения данных о социальной, инженерной, транспортной инфраструктуре сельских поселений Росстатом будет разработана форма переписного листа для органов местного самоуправления. Они станут новым объектом сельскохозяйственной переписи. Кроме того, в переписных листах могут появиться дополнительные вопросы по агрохолдингам, рыболовству, окружающей среде, аквакультуре, самозанятым, а также коренным малочисленным народам Севера. Для сбора данных Росстат планирует более широко использовать регистры и административные данные. В частности, информационные ресурсы Минсельхоза России и Росреестра. Также будет прорабатываться возможность предоставления сведений через портал Госуслуг.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года. Ею были охвачены все сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, некоммерческие товарищества, а также значительная часть личных подсобных хозяйств. В общей сложности в микропереписи приняло участие без малого 17 млн сельхозпроизводителей страны, в том числе 220 тыс. сельхозпроизводителей Липецкой области. Основные итоги сельскохозяйственной переписи 2021 года в разрезе категорий хозяйств доступны на сайте Росстата. Окончательные итоги СХМП-2021 в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований будут опубликованы до конца 2022 года.