Топ-7 вопросов и ответов с горячей линии цифрового эфирного ТВ

10 лет назад в Липецкой области началась трансляция цифрового эфирного телевидения. Напомним главные приемы для успешного приема.

На что обратить внимание при выборе и установке антенны?

Антенна должна быть дециметровой. При ее выборе важно учесть этаж, плотность застройки, ландшафт и расстояние от телебашни.



Комнатные антенны подходят, если телебашня расположена в прямой видимости. Наружные антенны без усилителя сигнала (пассивные) принимают «цифру» в радиусе 20-40 км. Наружные антенны с усилителем (активные) нужны на большом удалении от ретранслятора – на расстоянии до 80 км.

Для приема 20 цифровых эфирных телеканалов лучше всего подходят два типа наружных антенн: логопериодические и «волновой канал».

Сориентируйте антенну в сторону ближайшей телебашни, добиваясь наилучшего изображения на экране. Комнатную лучше всего ставить у окна, плавно поворачивая в разные стороны, настройку наружной удобнее проводить вдвоем, чтобы один человек контролировал качество картинки на телевизоре. Помните, что телевизор выдает картинку с новой ориентацией антенны с задержкой до 10 секунд.

Ежегодно наружную антенну желательно снимать, протирать спиртом контакты и разъемы, проверять возможные повреждения и коррозию.

Что делать, если на экране написано «Нет сигнала»?

Первым делом проверьте на сайте ртрс.рф, нет ли на ближайшей к вам телебашне профилактических работ. Если нет, то возможны следующие причины:

нарушение соединений между приставкой и телевизором, телевизором и кабелем, кабелем и приставкой,

неисправность антенны (поврежденная, несертифицированная, некачественная, самодельная),

проблемы с антенным кабелем (поврежденный/ окисленный/устаревший тип РК-75),

неисправность или перегрев приставки.

Осмотрите оборудование и проверьте все соединения. Убедитесь, что нет повреждений. Проверить исправность антенн и приставок можно, например, подключив свое оборудование к телевизору соседей. Приставку, которая перегревается, нужно убрать от прямых солнечных лучей. При необходимости замените антенну/приставку/кабель.

Что делать, если изображение рассыпается или эпизодически пропадает?

В 99% случаев проблема – в неправильно подобранной или установленной антенне, которая принимает сигнал на пределе своих возможностей. В аналоговом телевидении по экрану пошла бы рябь. В цифровом ТВ таких помех нет, но изменение условий приема — распустившиеся листья, дождь, поворот антенны от сильного ветра, даже проезд машины — может ослабить сигнал. Зритель видит это как рассыпания или пропадание картинки. Поэтому уровень сигнала должен иметь запас мощности.

Добейтесь, чтобы уровень сигнала в режиме ручного поиска был не ниже 60%, качество – 70-100%. Эти индикаторы есть в большинстве телевизоров и приставок. В случае с телевизором нужно нажать в меню пункт «Информация о сигнале». Если каналы уже настроены, то проще всего на пульте от приставки дважды нажать кнопку INFO. При этом должен быть включен канал, который плохо показывает.

На ухудшение приема также могут повлиять следующие факторы:

неверное расположение антенны: под балконом, под подоконником, под металлической крышей, в шкафу, повернута не в сторону ближайшей телебашни (измените место установки антенны и ее направление),

недостаточная высота установки антенны (в сельской местности рекомендуется размещать антенну на высоте 10 метров от уровня земли, в городе – двумя метрами выше уровня крыши многоквартирного дома),

переусиление сигнала вблизи от башни (уменьшите значение на усилителе антенны или замените ее на пассивную).

В городской застройке зачастую отраженный сигнал лучше прямого. Если телебашню заслоняют дома, сориентируйте антенну на эффективный источник отраженного сигнала, например, на стену соседнего дома.

Что делать, если пропала часть телеканалов?

В случае исчезновения одного или нескольких каналов рекомендуется повторно настроить каналы на приставке через ручной поиск.

Если результата нет, сбросьте настройки. Для этого нужно выбрать в меню раздел «Система» – «Восстановить заводские настройки» и нажать «ОК». Далее вводим пароль (четыре раза любую цифру, например, четыре нуля) и снова вручную настраиваем два мультиплекса.

Если перенастройка и восстановление не помогают, рекомендуется попробовать «перепрошивку». Для этого можно обратиться в сервисный центр производителя или обновить ПО самостоятельно (скачать загрузочные файлы с сайта производителя, записать их на флешку, вставить ее в приставку и пошагово выполнить команды в соответствии с инструкцией).

Где можно узнать частоты телерадиоканалов и время плановых отключений трансляции?

Информация о профилактических и других плановых работах, требующих отключения передающего оборудования, публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя. Частоты каналов и радиостанций доступны на том же сайте в разделах «Эфирное телевещание» и «Радиовещание». Также информацию можно уточнить по номеру горячей линии: 8-800-220-20-02 и посмотреть в мобильном приложении «Телегид».

Как выбрать антенный кабель?

Рекомендуется использовать кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. Качественный кабель имеет плотную оплетку из проволок и алюминиевую фольгу в качестве экрана. Чаще всего используется кабель типоразмера RG6. Чем плотнее оплетка кабеля и чем толще центральная жила, тем лучше.

Как слушать радио через телевизор?

На всех цифровых приемниках есть кнопка переключения из режима радио в режим телепросмотра и обратно. Обычно эта кнопка так и называется TV/RADIO, реже TV/R или просто RADIO. В первом мультиплексе доступны радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». Их также можно найти в общем перечне доступных каналов.