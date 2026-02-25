10 предприятий Липецкой области стали социальными

В Липецкой области провели первое в 2026 году заседание комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) социальными предприятиями. По итогам отбора этот статус получили 10 компаний, которые работают в сферах образования, производства бижутерии, одежды и аксессуаров, а также культурно-просветительской деятельности.

Три организации обеспечивают рабочими местами граждан, относящихся к социально уязвимым категориям населения. Четверо индивидуальных предпринимателей, имеющих инвалидность, успешно ведут собственное дело, создавая рабочие места для других. В перечень вошли ИП, оказывающий образовательные услуги детям дошкольного и школьного возраста, и организация, занимающаяся реабилитацией детей, укреплением их иммунитета и социализацией. Ещё одно предприятие получило статус за вклад в развитие доступной культурно-просветительской среды в регионе.

«Социальное предпринимательство — это особый бизнес. Его представители стремятся помочь людям справиться с насущными проблемами, сделать жизнь комфортнее, безопаснее и доступнее для всех жителей. Мы со своей стороны сохраняем для них все меры поддержки, чтобы такие проекты успешно развивались», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для социальных предприятий в Липецкой области действует комплекс мер поддержки: это налоговые льготы при применении упрощенной системы налогообложения (1% — «доходы», 5% — «доходы минус расходы»), льготные займы от Фонда поддержки МСП (до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет по ставке от 8% годовых), а также информационные, консультационные и образовательные услуги от центра «Мой бизнес».Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8(800)301-76-75 или +7(4742) 22-09-19.