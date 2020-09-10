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10 сентября. В Липецкой области – 37 новых случаев инфицирования коронавирусом

4 секунды назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 37 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 20
  • г. Елец – 3
  • Грязинский район – 6
  • Данковский район – 1
  • Елецкий район – 1
  • Задонский район – 3
  • Краснинский район – 1
  • Липецкий район – 2

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5423 случая новой коронавирусной инфекции, 4848 человек выздоровели, 544 — на лечении.

Сегодня также стало известно о 31-й смерти пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась 84-летняя женщина из Липецка.

Умершая получал лечение в стационаре по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. В связи с имеющейся у пациентки тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы и рядом других хронических заболеваний внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть, говорится в сообщении областной администрации.

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