10 сентября. В Липецкой области – 37 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 37 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 20

г. Елец – 3

Грязинский район – 6

Данковский район – 1

Елецкий район – 1

Задонский район – 3

Краснинский район – 1

Липецкий район – 2

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5423 случая новой коронавирусной инфекции, 4848 человек выздоровели, 544 — на лечении.

Сегодня также стало известно о 31-й смерти пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась 84-летняя женщина из Липецка.

Умершая получал лечение в стационаре по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. В связи с имеющейся у пациентки тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы и рядом других хронических заболеваний внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть, говорится в сообщении областной администрации.