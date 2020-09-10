10 сентября. В Липецкой области – 37 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 37 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 20
- г. Елец – 3
- Грязинский район – 6
- Данковский район – 1
- Елецкий район – 1
- Задонский район – 3
- Краснинский район – 1
- Липецкий район – 2
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5423 случая новой коронавирусной инфекции, 4848 человек выздоровели, 544 — на лечении.
Сегодня также стало известно о 31-й смерти пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась 84-летняя женщина из Липецка.
Умершая получал лечение в стационаре по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. В связи с имеющейся у пациентки тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы и рядом других хронических заболеваний внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть, говорится в сообщении областной администрации.