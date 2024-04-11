Липецкие школьники 6-11 классов пройдут профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование». В них примут участие более 1200 учащихся региона. На 20 учебных площадках профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования они познакомятся более чем с 40 профессиональными направлениями и смогут попробовать себя в таких профессиях,как как оператор станков с ЧПУ, сварщик, электромонтер, медицинская сестра, специалист по мехатронике и мобильной робототехнике, генетик – селекционер, предприниматель. На каждой площадке проведения профессиональной пробы будет работать симулятор реальной профессиональной деятельности.

«Ранняя профориентация и правильный выбор определяют будущее детей. Наша задача – предоставить им эту возможность выбора, сориентировать и помочь найти ту сферу, где они смогут успешно реализовать свои способности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Наставниками на профессиональных пробах наряду с педагогами также будут и представители предприятий – работодателей, которые прежде всего заинтересованы в привлечении интереса школьников к профессии, развитии базы профессиональной подготовки кадров. В этом году в рамках проекта тоже планируется проведение различных мероприятий: от профориентационных лекций, мастер-классов и профпроб до карьерных ярмарок и встреч с представителями различных отраслей. Школьники смогут познакомиться с успешными профессионалами, задать им вопросы, а также протестировать свои навыки и способности. С каждым годом всё большее количество школьников хотят принять участие в проекте, что свидетельствует о росте интереса к профессиональной ориентации.

Федеральная программа «Билет в будущее» работает в Липецкой области уже четвертый год. В 2023 году в проекте приняли участие около 12 тысяч школьников, из которых более 3 тысяч очно посетили колледжи, техникумы, организации дополнительного образования и промышленные предприятия. Дополнительные профориентационные активности доступны на сайте проекта bvbinfo.ru: онлайн-тренажер «Примерочная профессий», тесты для детей и родителей, справочник профессий, ТОП-проекты от педагогов-навигаторов и многое другое. В 2023 году в проекте примут участие 10 тысяч школьников.

«Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках национального проекта «Образование» и направлен на помощь школьникам в выборе своего пути и карьеры. Региональным оператором проекта выступает Институт развития образования Липецкой области.