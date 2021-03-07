За последние сутки в Липецкой области выявили 100 случаев заражения коронавирусом.

35 пациентов за сутки выздоровели, смертельных случаев не зафиксировано.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 25 393 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 22 037 человек выздоровели, 453 – умерли.

В Липецкой области проводится иммунизация взрослого населения против COVID-19. Лица старше 18 лет могут получить вакцинацию в территориальной медицинской организации.

В Роспотребнадзоре работает «горячая линия» по вопросам иммунизации против новой коронавирусной инфекции – 8-800-450-48-48.

Также продолжает работать «горячая линия» по вопросу тестирования на новую коронавирусную инфекцию – 8 (4742) 30-88-13. Время работы горячей линии ежедневно с 9.00-16.00.