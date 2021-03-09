С начала весны в Липецке отремонтировано порядка 1 000 кв. метров покрытия проезжих частей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как известно, дороги остро нуждаются в ремонте после нетипичной зимы, когда серьёзные морозы неоднократно сменяла оттепель, а потом столбики термометров вновь опускались ниже ноля. Пока ремонт проводят литой смесью, как только позволит погода, специалисты приступят к работам большими картами.

Как сообщают в муниципальном управлении благоустройства, первостепенное внимание сейчас уделяют наиболее проблемным участкам, где выбоины в асфальте превышают нормативные размеры и могут стать причиной ДТП. Только с начала марта работы проведены на 37 объектах улично-дорожной сети. Специалисты устранили ямы на таких улицах как 8 Марта, Зегеля, Тельмана, Папина, Горького, 50 лет НЛМК, Карла Маркса, Октябрьская, Терешковой, Желябова, Стаханова, Меркулова и других. Работы ведутся при помощи литого асфальтобетона. Как известно, он позволят проводить ремонты при отрицательных температурах благодаря термическим свойствам и структуре – температура смеси достигает 220 градусов.

Пока в Липецк не придёт настоящая весна с устойчивыми положительными температурами, ремонтировать дороги продолжат литым асфальтом. Так, уже составлен график работ на эту неделю. Как отмечают в управлении благоустройства, план составлен с учётом обращений жителей, в него вошли улицы Московская, Циолковского, Катукова, Гагарина, Терешковой, Талалихина, Ферросплавная, Коммунистическая и 3 Сентября.

Стоит отметить, что ямочный ремонт литым асфальтобетоном – временная мера, основная цель которой – устранить аварийные участки на дорогах. При этом в нормативное состояние наиболее повреждённые проезжие части, такие как отрезок улицы Неделина в районе ГИБДД, будут приводить уже после потепления. Для этих целей планируют использовать метод «больших карт» и горячую асфальтобетонную смесь.