Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-феврале 2021 года составил 6273,2 млн рублей, или 58,1% к уровню января-февраля 2020 года. Такие цифры приводит пресс-служба Липецкстата.

В январе-феврале 2021 года организациями всех форм собственности и населением построено 1022 квартиры. Общая площадь введенных жилых зданий составила 109,0 тыс. кв. метров, или 105,0% к уровню января-февраля 2020 года.

Основная доля введенного жилья приходится на город Липецк (39,7%), Липецкий (14,3), Грязинский (8,9), Добринский (4,1%) районы.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 66,2 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 60,7% от общего объема жилья, введенного в январе-феврале 2021 года.

По сравнению c январем-февралем 2020 года ввод индивидуального жилья уменьшился на 28,3 тыс. кв. метров, или на 30%.

В расчете на 1000 населения в целом по области в январе-феврале 2021 года построено 96,6 кв. метров жилья.

Жилищное строительство в январе-феврале 2021 года