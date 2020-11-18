103 новых случая COVID-19 в Липецкой области. Данные на 18 ноября

За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 103 человек (днем ранее был 101).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 42

г. Елец – 2

Воловский район – 1

Грязинский район – 17

Данковский район – 2

Елецкий район – 9

Задонский район – 4

Измалковский район – 3

Краснинский район – 2

Лебедянский район – 3

Лев-Толстовский район – 4

Липецкий район – 6

Становлянский район – 2

Тербунский район – 1

Хлевенский район – 5

Всего с начала марта в регионе зарегистрировано 9825 заражений новой коронавирусной инфекцией, 7800 человек выздоровели, из них 84 – за последние сутки.

Также за время пандемии в Липецкой области зарегистрировано 88 смертей от коронавируса.