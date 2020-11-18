В регионе

103 новых случая COVID-19 в Липецкой области. Данные на 18 ноября

3 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 103 человек (днем ранее был 101).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 42
  • г. Елец – 2
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 17
  • Данковский район – 2
  • Елецкий район – 9
  • Задонский район – 4
  • Измалковский район – 3
  • Краснинский район – 2
  • Лебедянский район – 3
  • Лев-Толстовский район – 4
  • Липецкий район – 6
  • Становлянский район – 2
  • Тербунский район – 1
  • Хлевенский район – 5

Всего с начала марта в регионе зарегистрировано 9825 заражений новой коронавирусной инфекцией, 7800 человек выздоровели, из них 84 – за последние сутки.

Также за время пандемии в Липецкой области зарегистрировано 88 смертей от коронавируса.

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