103 новых случая COVID-19 в Липецкой области. Данные на 18 ноября

За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 103 человек (днем ранее был 101).
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 42
- г. Елец – 2
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 17
- Данковский район – 2
- Елецкий район – 9
- Задонский район – 4
- Измалковский район – 3
- Краснинский район – 2
- Лебедянский район – 3
- Лев-Толстовский район – 4
- Липецкий район – 6
- Становлянский район – 2
- Тербунский район – 1
- Хлевенский район – 5
Всего с начала марта в регионе зарегистрировано 9825 заражений новой коронавирусной инфекцией, 7800 человек выздоровели, из них 84 – за последние сутки.
Также за время пандемии в Липецкой области зарегистрировано 88 смертей от коронавируса.