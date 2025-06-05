105 тысяч жителей Липецкой области оценили удобство приложения «Госуслуги Дом»

Оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги остается одной из самых востребованных функций в приложении «Госуслуги Дом». Только за апрель 2025 года более 311 тыс. пользователей совершили оплату с помощью приложения. В «Госуслуги Дом» собственник может увидеть подробную расшифровку начислений по всем услугам, которые оплачивает, подать заявку в управляющую организацию, а также ознакомиться с историей платежей.

В мае вышла новая версия приложения: появилась «корзина платежей», которая позволяет оплатить все счета одним действием; появился новый статус «переплата», где пользователи, вносившие авансовые платежи, могут видеть счета, которые не требуют оплаты. Минстрой России совместно с оператором приложения продолжает работу с поставщиками коммунальных услуг в регионах, чтобы каждый житель мог получать актуальные начисления.

«Ежемесячно более 85 тыс. поставщиков размещают в ГИС ЖКХ около 250 млн платежных документов. За последний год уровень их размещения в ГИС ЖКХ увеличился с 74% до 83%. До 98% вырос уровень заполнения банковских реквизитов поставщиков услуг», – отметил Глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Рост качества данных расширяет возможности по оплате ЖКУ, так как приложение не позволяет заплатить по некорректным реквизитам. Приложение регулярно развивается – в начале года добавлена возможность управлять не только квартирами в МКД, но и частными жилыми домами. Во второй половине года доступ к возможностям приложения получат и собственники нежилых помещений. Сейчас в системе насчитывается более 3,3 млн нежилых помещений в многоквартирных домах. Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, чтобы управлять недвижимостью. Скачать приложение можно бесплатно в онлайн-магазинах iOS, Google Play, RuStore и AppGallery.