За последние сутки в Липецкой области выявили 105 случаев коронавируса.

164 человека за сутки выздоровели, трое – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 24 984 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости составляет 2192,8 случая на 100 тысяч населения.

21 528 человек выздоровели, 442 – умерли.

В Липецкой области продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции (Covid-19). В Роспотребнадзоре работает «горячая линия» по вопросам иммунизации – 8-800-450-48-48.

Сделать заявку на вакцинацию можно по телефону 122.