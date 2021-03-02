За последние сутки в Липецкой области, как и днем ранее, выявили 107 случаев коронавируса.

97 пациентов за сутки выздоровели, 4 – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 24 879 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости составляет 2183,6 случая на 100 тысяч населения.

21 364 выздоровели, 439 – умерли.

Напомним, что в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области организована работа «горячей линии» по вопросу тестирования на новую коронавирусную инфекцию по телефону 8 (4742) 30-88-13. Время работы горячей линии ежедневно с 9.00-16.00.

Также работает «горячая линия» по вопросам иммунизации против новой коронавирусной инфекции – 8-800-450-48-48.