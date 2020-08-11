11 августа. COVID-19 подтверждён ещё у 18 человек в Липецкой области

В Липецкой области зарегистрированы новые случаи инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 18 человек.

Всего на территории региона выявлен 4731 случай новой коронавирусной инфекции.

Ранее мы стало известно о 23-й смертиь пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Липецкой области. Скончалась 60-летняя женщина, проживавшая в Добринском районе. Умершая получала лечение в стационаре по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. В связи с имеющейся у пациентки тяжёлой патологией почек и сердечно-сосудистой системы внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть.