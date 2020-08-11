Общество

11 августа. В Добринском районе – 2 новых случая инфицирования коронавирусом

1 час назад
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За последние сутки в Липецкой области подтвердились 18 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 9
г. Елец – 2
Грязинский район – 3
Данковский район – 1
Добринский район – 2
Елецкий район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 4731 случай новой коронавирусной инфекции, 3889 человек выздоровели, 23 человека умерли. 819 — на лечении.

По состоянию на 13.00, 11.08.2020 г. в больницах находятся:

240 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

131 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 579 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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