11 августа. В Добринском районе – 2 новых случая инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтвердились 18 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк – 9
г. Елец – 2
Грязинский район – 3
Данковский район – 1
Добринский район – 2
Елецкий район – 1
Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 4731 случай новой коронавирусной инфекции, 3889 человек выздоровели, 23 человека умерли. 819 — на лечении.
По состоянию на 13.00, 11.08.2020 г. в больницах находятся:
240 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
131 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 579 пациентов с лёгкой формой COVID-19.