11 августа. В Добринском районе – 2 новых случая инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтвердились 18 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 9

г. Елец – 2

Грязинский район – 3

Данковский район – 1

Добринский район – 2

Елецкий район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 4731 случай новой коронавирусной инфекции, 3889 человек выздоровели, 23 человека умерли. 819 — на лечении.

По состоянию на 13.00, 11.08.2020 г. в больницах находятся:

240 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

131 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 579 пациентов с лёгкой формой COVID-19.