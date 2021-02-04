Администрация Добринского муниципального района проводит универсальную ярмарку в четверг, 11 февраля, в с. Пушкино.

Время работы ярмарки с 8.00 до 14.00 часов.

Заявки и заключения договоров для участия на универсальных ярмарках принимаются по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, каб. 509 и по телефонам: 8 (4742) 27-01-46, 27-01-43, 8-904-684-3052, 8 (47462) 2-15-84; 2-15-46.

На период действия режима повышенной готовности и в рамках комплекса превентивных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Липецкой области на ярмарках продавцы обязаны в обязательном порядке осуществлять торговую деятельность при наличии перчаток, масок, дезинфицирующих средств.

В ярмарке примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации района и области.

В ассортименте будут представлены мясопродукты, молочная, бакалейная продукция, овощи, фрукты и многое другое.

Организатором ярмарки является управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ответственными исполнителями – управление сельского хозяйства Липецкой области, ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности», администрация Добринского муниципального района.