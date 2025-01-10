В нем примут участие более 1700 школьников 9-11 классов, прошедших муниципальный этап олимпиады и набравших необходимое количество баллов, а также победители и призеры регионального этапа 2023/24 учебного года.

В 2025 году в региональном этапе будут принимать участие около 100 школьников 7-8 классов в олимпиадах по физике имени Дж. К. Максвелла, по математике имени Леонарда Эйлера и по астрономии имени В.Я. Струве.

Региональный этап ВсОШ будет проходить по единым заданиям, которые были разработаны центральными предметно-методическими комиссиями по соответствующим общеобразовательным предметам. Участникам, выступающим за 9-11 классы, предстоит продемонстрировать свои знания по 24 предметам, первым из которых станет «Искусство (мировая художественная культура)».

«Региональный этап всероссийской олимпиады школьников – это важный шаг для учеников, которые проявили упорство и талант. Не менее значимую работу проделали наставники и родители. В прошлом году по итогам регионального этапа в копилке достижений региона 58 побед и 263 призовых места. При этом 11 школьников стали победителями и призёрами олимпиад сразу по нескольким предметам, — отметила председатель жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике Елена Фролова.

Региональные испытания завершатся 28 февраля 2025 года предметом «Экономика». Самыми многочисленными по количеству участников станут предметы, такие как математика, физика, литература, основы безопасности и защиты Родины. Лучшие участники регионального этапа представят Липецкую область весной на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Расписание и вся необходимая информация по проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников будут размещаться на сайте «ВсОШ. Липецкая область»: olimpiada48.ru/