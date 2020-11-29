113 малышей появилось на свет в Добринском районе с начала года. Девочек больше

113 ребятишек родилось с начала года в Добринском районе. 28 их мамочек познакомились со своим ребёнком впервые.

— В нашем местном роддоме, — рассказывает районный врач акушер-гинеколог Лола Султановна Юнусова, — появился на свет 51 ребёнок, из этого числа 28 девочек и 23 мальчика. 18 женщин были первородящими. За ноябрь (данные на 20 число) у нас родилось 6 детей: 2 мальчика и 4 девочки.

На сегодняшний момент на учёте по беременности и родам состоят 100 женщин-землячек. Из них впервые станут мамой 28, вторые роды — у 43, третьи и последующие — у 29 беременных.

По словам Л.С. Юнусовой, самой молодой маме — 17 лет, а возрастной — 41 год.