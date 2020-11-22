115 человек заразились коронавирусом за сутки в Липецкой области. Данные на 22 ноября

За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 115 человек (днем ранее было 112), и это очередной рекорд по суточному приросту заболевших.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 45
- г. Елец – 10
- Грязинскийрайон – 25
- Добровский район – 2
- Елецкий район – 3
- Задонский район – 4
- Лебедянский район – 5
- Липецкий район – 3
- Становлянский район – 1
- Тербунский район – 5
- Усманский район – 3
- Хлевенский район – 9
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10267 случаев COVID-19, 8162 человека выздоровели, из них 87 благополучно завершили лечение за последние сутки.
Также в Липецкой области за время пандемии зарегистрировано 92 смертельных случая, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.