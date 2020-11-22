В регионе

115 человек заразились коронавирусом за сутки в Липецкой области. Данные на 22 ноября

7 часов назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 115 человек (днем ранее было 112), и это очередной рекорд по суточному приросту заболевших.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 45
  • г. Елец – 10
  • Грязинскийрайон – 25
  • Добровский район – 2
  • Елецкий район – 3
  • Задонский район – 4
  • Лебедянский район – 5
  • Липецкий район – 3
  • Становлянский район – 1
  • Тербунский район – 5
  • Усманский район – 3
  • Хлевенский район – 9

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10267 случаев COVID-19, 8162 человека выздоровели, из них 87 благополучно завершили лечение за последние сутки.

Также в Липецкой области за время пандемии зарегистрировано 92 смертельных случая, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

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