115 человек заразились коронавирусом за сутки в Липецкой области. Данные на 22 ноября

За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 115 человек (днем ранее было 112), и это очередной рекорд по суточному приросту заболевших.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 45

г. Елец – 10

Грязинскийрайон – 25

Добровский район – 2

Елецкий район – 3

Задонский район – 4

Лебедянский район – 5

Липецкий район – 3

Становлянский район – 1

Тербунский район – 5

Усманский район – 3

Хлевенский район – 9

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10267 случаев COVID-19, 8162 человека выздоровели, из них 87 благополучно завершили лечение за последние сутки.

Также в Липецкой области за время пандемии зарегистрировано 92 смертельных случая, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.