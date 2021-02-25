По оперативным данным в Липецкой области за последние сутки зарегистрировано 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

343 пациента за сутки выздоровели, двое – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 24 329 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости составляет 2135,3 случая на 100 тысяч населения. 20 784 человека выздоровели, 428 – стали жертвами болезни.

В управлении Роспотребнадзора по Липецкой области организована работа «горячей линии» по вопросу тестирования на новую коронавирусную инфекцию по телефону 8 (4742) 30-88-13. Время работы горячей линии ежедневно с 9.00-16.00.

Специалисты оконсультируют граждан по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.