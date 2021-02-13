11 февраля в избирательной комиссии Липецкой области состоялось заседание рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов при проведении выборов. На территории нашего региона, по данным на начало года, зарегистрировано 112 657 граждан с ограниченными физическими возможностями, что составляет 12,24 % от общей численности избирателей нашего региона. Из них 61 728 – инвалиды 1 и 2 группы, 4 561 колясочник, 3 247 человек с ограничениями по зрению и 3 170 – по слуху.

С целью обеспечения права голоса на выборах этой категории избирателей областной избирком разработал план соответствующих мероприятий, сообщает пресс-служба облизбиркома.

На заседании рабочей группы присутствовали руководители региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов, члены избирательной комиссии Липецкой области, представители областных управлений социальной политики и информационной политики. Председатель регионального избиркома Юрий Алтухов сообщил собравшимся о предстоящих в сентябре избирательных компаниях по выборам депутатов Государственной Думы и Липецкого областного Совета.

Он также напомнил о современном механизме «Мобильный избиратель», который заменил открепительные удостоверения. С его помощью проголосовать можно на удобном избирательном участке по месту нахождения, а также на дому. Для людей с ограниченными возможностями это значительно упрощает процесс участия в выборах, поскольку заявление о голосовании по месту нахождения можно подать даже через портал Госуслуг.

Председатель рабочей группы – заместитель председателя избирательной комиссии Липецкой области Сергей Кораблин в ходе заседания представил план мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов при подготовке и проведении выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Он отметил, что важно соблюдать права людей с инвалидностью, обладающих не только активным избирательным правом на выборах, но и желающих принять участие в выборном процессе в качестве кандидатов. Какая помощь оказывается маломобильным гражданам в сфере социальной защиты населения рассказала первый заместитель начальника областного управления социальной политики Татьяна Андреева.

В формате диалога состоялось обсуждение мер, которые позволят обеспечить информирование максимально широкой аудитории лиц с ограниченными возможностями об избирательном процессе и доступность избирательных участков для всех категорий граждан. Заинтересованность возможностью внедрением в нашем регионе в будущем дистанционного электронного голосования выразил председатель Липецкой областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового красного знамени общества слепых» Николай Сарычев.