Общество

12 августа. В Добринском районе новый случай инфицирования коронавирусом

17 минут назад
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За последние сутки в Липецкй области подтвердились 19 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 10
  • г. Елец – 2
  • Грязинский район – 1
  • Добринский район – 1
  • Добровский район – 1
  • Измалковский район – 2
  • Липецкий район – 1
  • Усманский район – 1

Всего на территории региона зарегистрировано 4750 случаев новой коронавирусной инфекции, 3963 человека выздоровели, 23 человека умерли. 764 — на лечении.

По состоянию на 15.00, 12.08.2020 г. в больницах находятся:

236 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

132 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 528 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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