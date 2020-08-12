12 августа. В Добринском районе новый случай инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкй области подтвердились 19 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 10
- г. Елец – 2
- Грязинский район – 1
- Добринский район – 1
- Добровский район – 1
- Измалковский район – 2
- Липецкий район – 1
- Усманский район – 1
Всего на территории региона зарегистрировано 4750 случаев новой коронавирусной инфекции, 3963 человека выздоровели, 23 человека умерли. 764 — на лечении.
По состоянию на 15.00, 12.08.2020 г. в больницах находятся:
236 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
132 человека с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 528 пациентов с лёгкой формой COVID-19.