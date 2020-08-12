12 августа. В Добринском районе новый случай инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкй области подтвердились 19 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 10

г. Елец – 2

Грязинский район – 1

Добринский район – 1

Добровский район – 1

Измалковский район – 2

Липецкий район – 1

Усманский район – 1

Всего на территории региона зарегистрировано 4750 случаев новой коронавирусной инфекции, 3963 человека выздоровели, 23 человека умерли. 764 — на лечении.

По состоянию на 15.00, 12.08.2020 г. в больницах находятся:

236 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

132 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 528 пациентов с лёгкой формой COVID-19.