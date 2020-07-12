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12 июля. Последние данные о заболевших коронавирусом в городах и районах Липецкой области

34 минуты назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 9
г. Елец – 3
Грязинский район – 8
Данковский район – 2
Лебедянский район – 1
Липецкий район – 4
Тербунский район – 3
Усманский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4190 случаев новой коронавирусной инфекции, 2852 человека выздоровели, 19 человек умерли. 1319 — на лечении.

По состоянию на 13.00, 12.07.2020г. в больницах находятся:

213 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

372 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 1106 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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