12 июля. Последние данные о заболевших коронавирусом в городах и районах Липецкой области

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 9

г. Елец – 3

Грязинский район – 8

Данковский район – 2

Лебедянский район – 1

Липецкий район – 4

Тербунский район – 3

Усманский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4190 случаев новой коронавирусной инфекции, 2852 человека выздоровели, 19 человек умерли. 1319 — на лечении.

По состоянию на 13.00, 12.07.2020г. в больницах находятся:

213 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

372 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 1106 пациентов с лёгкой формой COVID-19.