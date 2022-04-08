Ремонт мостов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» стартовал в Липецкой области. Одну из реконструируемых переправ посетил заместитель главы региона Константин Востриков в ходе своей рабочей поездки в Чаплыгин. Он встретился с подрядчиком и обсудил с ним предстоящий план работ.

«Проговорили возможные сложности. На данный момент проблем с материалами и оборудованием нет. Практически всё отечественное. Самое главное, что подрядчик надёжный, уже выполнил ряд важных для региона объектов. Будем контролировать, чтобы завершил работы в установленный срок», – прокомментировал Константин Востриков.

Ремонтировать мост через реку Становая Ряса в Чаплыгине будет липецкое дорожно-строительное управление №7. Сейчас ведутся подготовительные работы, затем пройдут необходимые археологические раскопки, после чего рабочие приступят к демонтажу переправы. Путепровод фактически перестроят заново. Работы рассчитаны на два года и обойдутся в 478,6 млн рублей.

Всего в этом году в регионе будут ремонтировать 12 мостов, что вдвое больше, чем годом ранее. Семь объектов должны сдать до конца текущего года, пять переправ (в том числе в Чаплыгине) введут в эксплуатацию в 2023 году.

«В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование ремонта дорог и мостов, что повышает безопасность движения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.