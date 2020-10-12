12 октября. В Липецке от коронавируса умерла 43-летняя женщина

В Липецкой области зарегистрирована 52-я смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась 43-летняя женщина из Липецка.

Пациентка находилась на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни женщины.

В связи с наличием у женщины выраженного метаболического синдрома и патологии сердечно-сосудистой системы внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.