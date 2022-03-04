Около 6500 рейсов к больным жителям Липецка сделали волонтеры благотворительного фонда «Милосердие» в начала акции по поддержке муниципальных учреждений здравоохранения. За четыре месяца они проехали свыше 12 тысяч километров, что заметно превышает расстояние от Калининграда до Магадана.

С конца октября волонтеры «Милосердия» на личном автотранспорте безвозмездно доставляют врачей по экстренным вызовам в густонаселенных городских районах. Это помогает ускорить медицинскую помощь и существенно разгрузило штатный персонал поликлиник.

Ежедневно, включая выходные, волонтеры делали в среднем 35 рейсов к больным. Фонд полностью оплачивал транспортные расходы активистов. Для мобильных бригад медиков и волонтеров организовано регулярное дополнительное питание.

«Наша волонтерская акция продолжается уже пятый месяц. Помощь ребят очень востребована медиками, особенно сейчас, в условиях сложной ситуации с коронавирусом и ростом сезонной заболеваемости в регионе. Благодаря оперативности автоволонтеров врачи успевают объехать в 3-4 раза больше больных, провести диагностику и назначить своевременное лечение. Этот бескорыстный труд, часто без перерывов на выходные, вызывает искреннее восхищение у многих липчан», — сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Аналогичная акция в феврале стартовала в Старом Осколе Белгородской области. Добровольцы на личных автомобилях оперативно доставляют врачей Старооскоольской окружной больницы Святителя Луки Крымского по домашним адресам заболевших.

На протяжение двух лет фонд обеспечивает медучреждения дорогостоящими лекарствами и высокотехнологичным медицинским оборудованием, включая ИВЛ, концентраторы кислорода, рентген-аппараты, небулайзеры, ингаляторы, средства транспортировки больных. Всего с начала пандемии липецкие клиники получили от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, помощь на сумму более 390 млн рублей.

СПРАВКА

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» — крупнейшая благотворительная организация в Липецкой области. По итогам 2021 года фонд занял 7 место в общероссийском Рейтинге RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала. Входит во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций, является членом Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

Фонд помогает в организации общественно значимых мероприятий в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, финансирует социально значимые проекты, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы. За время своей деятельности с 1999 года фонд оказал помощь на сумму около 7 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.

За последние годы успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды — золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов «Точка Отсчета». Грантовая программа «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке Фонда, стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты России».