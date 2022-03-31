В этом году в Ельце в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 12 участков дорог общей протяженностью свыше 17 км. Помимо этого, с наступлением тепла начнется второй этап капитального ремонта улицы Коммунаров.

Обновленную улицу Коммунаров ждут с нетерпением все ельчане. Это главная улица города, на которой расположены и достопримечательности, например, пожарная каланча, и важные социально-значимые объекты, в их числе ЕГУ им. И.А. Бунина, городская больница №1, стадион «Труд», МФЦ, а также парки города, жилые дома и другие организации.

Среди улиц, которым будет в этом году уделено особое внимание – улица Вермишева, где находятся школа №23 и техникум железнодорожного транспорта, улицы М. Горького и Плеханова, на которых расположены школа №19 и елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий, а также улица Грибоедова, по которой жители подъезжают к детскому саду №28. В прошлом году по нацпроекту ремонтировали улицу Матросова, в этом обновление ждет переулок Матросова.

В план ремонта дорог включены и улицы, которым ельчане просили уделить особое внимание. Например, улицы 2 Восточная, 1 Высокая, Полянская. Их ждет ждет полное восстановление. На участке улицы Октябрьская от улицы Костенко до путепровода появится асфальт и тротуары, чего давно ждали жители города.

Еще одна проблемная улица – Задонская, которая давно требовала обновления. По ней проходит большой трафик, так как это один из заездов в город с трассы. Работы на двенадцати улицах, согласно контрактам, должны выполнить до осени.

«От состояния городских магистралей зависит качество жизни населения и безопасность дорожного движения. Мы ежегодно выполняем большой объём работ в этой отрасли, учитываем мнения и пожелания жителей. Этот год не станет исключением. Как только позволит погода, начнём масштабный дорожный ремонт», – подчёркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.