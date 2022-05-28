Такое решение поддержали депутаты на сессии облсовета. Народные избранники одобрили изменения в закон «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб, лесного хозяйства».

Единовременную выплату из областного бюджета в размере 120 тыс. рублей смогут получить воспитатели, логопеды, дефектологи и психологи, которые придут работать в детские сады в течение года после окончания техникума, колледжа или вуза, а также декретного отпуска или армии. Они должны устроиться не менее чем на одну ставку и отработать в учреждении не менее двух лет. Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Кроме того, право на получение выплаты установлено и для работающих по профессии студентов педагогических вузов при их трудоустройстве в школы после получения дипломов. Условия предоставления аналогичны. Размер выплаты также 120 тысяч рублей.