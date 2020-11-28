124 заболели, двое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 28 ноября

За последние сутки в Липецкой области выявили 124 случая COVID-19 (столько же было днем ранее).
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 41
- г. Елец – 21
- Грязинский район – 9
- Данковский район – 5
- Добринский район – 12
- Добровский район – 1
- Долгоруковский район – 2
- Елецкий район – 11
- Измалковский район – 4
- Краснинский район – 2
- Тербунский район – 4
- Усманский район – 2
- Хлевенский район – 10
Также за сутки в регионе – две новые жертвы коронавируса. Скончались мужчина 1955 г.р. из Хлевенского района и мужчина 1968 г.р. из Липецкого района.
Число смертельных случаев от ковида с начала пандемии достигло, таким образом, 107-ми.
С весны коронавирусом в Липецкой области заразились 10 984 человек, 8 847 выздоровели, из них 143 благополучно завершили лечение за последние сутки.