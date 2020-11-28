124 заболели, двое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 28 ноября

За последние сутки в Липецкой области выявили 124 случая COVID-19 (столько же было днем ранее).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 41

г. Елец – 21

Грязинский район – 9

Данковский район – 5

Добринский район – 12

Добровский район – 1

Долгоруковский район – 2

Елецкий район – 11

Измалковский район – 4

Краснинский район – 2

Тербунский район – 4

Усманский район – 2

Хлевенский район – 10

Также за сутки в регионе – две новые жертвы коронавируса. Скончались мужчина 1955 г.р. из Хлевенского района и мужчина 1968 г.р. из Липецкого района.

Число смертельных случаев от ковида с начала пандемии достигло, таким образом, 107-ми.

С весны коронавирусом в Липецкой области заразились 10 984 человек, 8 847 выздоровели, из них 143 благополучно завершили лечение за последние сутки.