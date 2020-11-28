В регионе

124 заболели, двое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 28 ноября

3 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области выявили 124 случая COVID-19 (столько же было днем ранее).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 41
  • г. Елец – 21
  • Грязинский район – 9
  • Данковский район – 5
  • Добринский район – 12
  • Добровский район – 1
  • Долгоруковский район – 2
  • Елецкий район – 11
  • Измалковский район – 4
  • Краснинский район – 2
  • Тербунский район – 4
  • Усманский район – 2
  • Хлевенский район – 10

Также за сутки в регионе – две новые жертвы коронавируса. Скончались мужчина 1955 г.р. из Хлевенского района и мужчина 1968 г.р. из Липецкого района.

Число смертельных случаев от ковида с начала пандемии достигло, таким образом, 107-ми.

С весны коронавирусом в Липецкой области заразились 10 984 человек, 8 847 выздоровели, из них 143 благополучно завершили лечение за последние сутки.

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