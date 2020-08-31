13 августа. В Липецкой области 31 новый случай инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 31 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 13

г. Елец – 3

Грязинский район – 5

Добринский район – 1

Елецкий район – 2

Задонский район – 1

Лебедянский район – 2

Липецкий район – 1

Тербунский район – 2

Усманский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5094 случая новой коронавирусной инфекции, 4599 человек выздоровели, 27 человек умерли. 468 — на лечении.

По состоянию на 16.00, 31.08.2020г. в больницах находятся:

311 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

190 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 157 пациентов с лёгкой формой COVID-19.