13 августа. В Липецкой области 31 новый случай инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 31 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 13
- г. Елец – 3
- Грязинский район – 5
- Добринский район – 1
- Елецкий район – 2
- Задонский район – 1
- Лебедянский район – 2
- Липецкий район – 1
- Тербунский район – 2
- Усманский район – 1
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5094 случая новой коронавирусной инфекции, 4599 человек выздоровели, 27 человек умерли. 468 — на лечении.
По состоянию на 16.00, 31.08.2020г. в больницах находятся:
311 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
190 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 157 пациентов с лёгкой формой COVID-19.