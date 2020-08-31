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13 августа. В Липецкой области 31 новый случай инфицирования коронавирусом

1 час назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 31 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 13
  • г. Елец – 3
  • Грязинский район – 5
  • Добринский район – 1
  • Елецкий район – 2
  • Задонский район – 1
  • Лебедянский район – 2
  • Липецкий район – 1
  • Тербунский район – 2
  • Усманский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5094 случая новой коронавирусной инфекции, 4599 человек выздоровели, 27 человек умерли. 468 — на лечении.

По состоянию на 16.00, 31.08.2020г. в больницах находятся:

311 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

190 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 157 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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