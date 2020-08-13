13 августа. В Липецкой области выявлено 16 новых случаев инфицирования COVID-19

За последние сутки в регионе подтверждены 16 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 9

г. Елец – 3

Грязинский район – 2

Тербунский район – 2

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4766 случаев новой коронавирусной инфекции, 4078 человек выздоровели, 23 человека умерли. 665 — на лечении.

По состоянию на 14.00, 13.08.2020г. в больницах находятся:

240 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

132 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 425 пациентов с лёгкой формой COVID-19.