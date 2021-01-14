13 дорог областного центра отремонтируют компании из Воронежа и Липецка. Они стали победителями электронных торгов. По результатам аукциона, стоимость ремонта 13 объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составила 186,1 млн рублей.

Так, липецкая компания ООО «Инфинити Групп» отремонтирует шесть дорог областного центра. На площади Победы им предстоит привести в порядок участок протяженностью 0,43 км, на улице им. Марины Расковой – 0,96 км. На отрезке улицы Пушкина от дома №5 до дома №17 специалисты не только обновят покрытие проезжей части, но и установят порядка 40 дорожных знаков и смонтируют 400 погонных метров барьерного ограждения. Помимо этого, организации предстоит выполнить ремонт участков улично-дорожной сети протяженностью 1,3 км на улице Тельмана и 2,26 км на улице Космонавтов в Сселках. На улице Писарева в Дачном также уложат новый асфальт, отремонтируют тротуары, установят дорожные знаки и ограждение.

ООО «Дорожник» из Воронежской области предстоит отремонтировать 7 липецких дорог. Среди них участки улиц: Стаханова протяженностью 0,62 км, Белана – 0,67 км, Филипченко – 0,52 км, 2-я Индустриальная – 0,63 км и Подгоренская в Подгорном – 1,44 км. Также на этих объектах специалисты дополнительно установят необходимые дорожные знаки.

Помимо этого, организация отремонтирует покрытие на улице Доватора от дома №70Б до дома №61А по проспекту Победы. Кроме того, здесь установят необходимые дорожные знаки, выполнят ремонт тротуаров и смонтируют порядка 200 погонных метров барьерного ограждения. Также специалисты приведут в порядок участок улицы Кривенкова протяженностью 0,64 км. Здесь помимо установки знаков и ограждения выполнят устройство двух светофорных объектов.

Перечень объектов для ремонта в 2021 году составляли с учётом интенсивности транспортного потока, высокой колейности, а также обращений горожан и возможности синергии с другими программами по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.