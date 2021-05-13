Прокурор Правобережного района г. Липецка, действуя в защиту интересов Российской Федерации, направил в суд 13 исковых заявлений о признании игрового оборудования бесхозяйным и обращении его в собственность Российской Федерации для последующего уничтожения.

Игровые автоматы были изъяты в период с 2009-2015 гг. сотрудниками полиции в ходе рейдов по пресечению незаконной игорной деятельности на территории г. Липецка.

До настоящего времени на изъятые автоматы никто не заявил свои права.

Оснований для дальнейшего хранения изъятого игорного оборудования органами внутренних дел не имеется.В соответствии с Гражданским кодексом РФ бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо от права собственности на которую собственник отказался.

В этой связи прокурор обратился в суд с требованием о признании игрового оборудования бесхозяйным и обращения его в собственность Российской Федерации для последующего уничтожения.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения взято на контроль.