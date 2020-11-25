13 из 16 построенных в Липецкой области ФАПов до сих пор не работают. Вице-губернатор выдвинул двухнедельный ультиматум

В Липецкой области в этом году в рамках нацпроекта “Здравоохранение” построили 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов, на это потратили 160 миллионов рублей (по 10 млн на один ФАП). Вот только работают сегодня из 16 только 3.

“Мелкие недоделки подрядчика, несогласованность действий между управлениями строительства и здравоохранения, а также руководством районов стали причиной того, что при готовых медицинских учреждениях люди уже 5 месяцев ездят в соседние сёла и райцентры”, – поделился в своем Инстаграме вице-губернатор Дмитрий Аверов.

Усманский район, по словам Аверова, – единственный, в котором все 3 построенных ФАПа сданы.

“Не в самых приятных выражениях пришлось пообщаться с генподрядчиком стройки – нашим предприятием “Промизделие”, заказчиком – руководителем областного УКСа и медиками. Надеюсь, все поняли серьезность ситуации”, – сообщил вице-губернатор.

На исправление ситуации Аверов дал две недели и выдвинул ультиматум: “Через две недели проеду и проверю, что 13 ФАПов в Данковском, Добровском, Долгоруковском, Становлянском, Елецком, Измалковском районах начали приём пациентов”.