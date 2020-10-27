13-летний спортсмен из Большой Плавицы завоевал “золото” на Всероссийских играх каратэ

В городе Долгопрудный Московской области прошли 10-е Всероссийские игры каратэ, в которых приняли участие более шестисот спортсменов со всей России.

Блеснул мастерством там Артём Спирин из села Большая Плавица. Тринадцатилетний спортсмен занимается в спортивном клубе “ЧЕМПИОН”, руководителем и тренером которого является Симонов Анатолий Николаевич.

В соревнованиях по кумитэ “себу иппон” в возрастной группе 12-13 лет категории свыше 45 килограммов после четырёх поединков Артём в финальной схватке победил соперника из Санкт-Петербурга, завоевав “золото”.