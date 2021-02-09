В связи с неблагоприятным прогнозом, обещающим обильные осадки, сегодня ночью на региональных дорогах Липецкой области будут дежурить более 130 единиц спецтехники. Во время снегопада задача сотрудников «Липецкдоравтоцентра» – поддерживать межмуниципальные дороги в проезжем состоянии. В зоне ответственности – 5,5 тысяч километров.

– Стараемся выпускать технику сразу с началом снегопада, чтобы не допустить появления наката, – говорит заместитель главного инженера ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Александр Ряполов. – Комбинированные дорожные машины счищают снег, и тут же посыпают дорогу песко-соляной смесью, образующуюся снежную кашу затем снова чистят. Мы делаем все, что можем, но к водителям – огромная просьба: быть максимально осторожными и без большой необходимости в такую погоду не выезжать.

Дорожники будут работать всю ночь. Полноценная очистка будет возможна только после прекращения осадков. Для этого на дороги выйдет дополнительная техника. Помимо КДМ с последствиями метели борются трактора, погрузчики и грейдеры – нужно восстановить проезд везде, в том числе, и на заметенных грунтовках. Нормативное время для очистки проезжей части региональных трасс от снега – от 4 до 6 часов после окончания снегопада, сообщили в региональном управлении дорог и транспорта.