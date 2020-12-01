133 случая COVID-19 в Липецкой области за сутки. Это очередной рекорд

В Липецкой области за последние сутки выявили 133 случая заражения коронавирусом. Это очередной рекорд по суточному приросту заболевших. Днем ранее было 130 случаев.

5 человек умерли от коронавируса в регионе за последние сутки. Такие цифры приводит сайт стопкоронавирус.рф. Региональный оперштаб пока отчитался о четырех новых смертельных случаях.

Всего за время пандемии в Липецкой области зарегистрировано 11 375 заражений новой коронавирусной инфекцией.

9 190 человек выздоровели, из них 145 завершили лечение за последние сутки.