135 заболели, трое умерли. Данные по коронавирусу в Липецкой области на 2 декабря

За последние сутки в Липецкой области выявили 135 случаев COVID-19, что стало очередным рекордом по суточному приросту заболевших (днем ранее было 133). С начала пандемии в регионе зарегистрировано уже 11 510 случаев заражения коронавирусом.

Также за последние сутки в регионе скончались от коронавируса 3 человека:

Мужчина, 1951 г. р., проживавший в Задонском районе;

Женщина, 1947 г. р., проживавшая в г. Липецке;

Женщина, 1944 г. р., проживавшая в г. Липецке.

Таким образом, общее число жертв коронавируса за время пандемии в Липецкой области достигло 120.

Благополучно завершили лечение в регионе за последние сутки 140 человек. Общее число выздоровлений – 9 330.